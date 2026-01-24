Mercato : Il recale un club pour signer à l’OM, c’est la folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années déjà, l’OM tente de travailler sur ses points faibles. Peu réputé pour le travail autour de la jeunesse, Marseille essaye donc de s’améliorer sur le plan de la post-formation. Alors que le club phocéen a bouclé ce vendredi la signature d’un joueur plein d’espoir, ce dernier aurait recalé un gros club pour signer.

Ce n’est plus un secret, l’OM souhaite miser sur la jeunesse. Le club phocéen a réussi ce vendredi à obtenir la signature d’un grand talent marocain du nom de Ziyad Baha. Tout juste âgé de 16 ans, l’attaquant formé à Malaga et passé au Betis Séville a lui-même annoncé son arrivée à Marseille sur son compte Instagram.

Ziyad Baha annonce son arrivée à l’OM « Une nouvelle étape commence avec l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille. Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent, malgré les opportunités de continuer au Real Betis, car je souhaitais prendre un pas qui corresponde à mes ambitions et à mon développement en tant que footballeur. Ce nouveau chapitre est l’occasion de me dépasser chaque jour, de continuer à apprendre et de relever de nouveaux défis au plus haut niveau », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.