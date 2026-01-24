Mercato : Il recale un club pour signer à l’OM, c’est la folie !

Depuis plusieurs années déjà, l’OM tente de travailler sur ses points faibles. Peu réputé pour le travail autour de la jeunesse, Marseille essaye donc de s’améliorer sur le plan de la post-formation. Alors que le club phocéen a bouclé ce vendredi la signature d’un joueur plein d’espoir, ce dernier aurait recalé un gros club pour signer.
Ce n’est plus un secret, l’OM souhaite miser sur la jeunesse. Le club phocéen a réussi ce vendredi à obtenir la signature d’un grand talent marocain du nom de Ziyad Baha. Tout juste âgé de 16 ans, l’attaquant formé à Malaga et passé au Betis Séville a lui-même annoncé son arrivée à Marseille sur son compte Instagram.
Ziyad Baha annonce son arrivée à l’OM
« Une nouvelle étape commence avec l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille. Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent, malgré les opportunités de continuer au Real Betis, car je souhaitais prendre un pas qui corresponde à mes ambitions et à mon développement en tant que footballeur. Ce nouveau chapitre est l’occasion de me dépasser chaque jour, de continuer à apprendre et de relever de nouveaux défis au plus haut niveau », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.
L’Ajax recalé, le Marocain choisit l’OM !
Talentueux, Ziyad Baha a donc intégré dans un premier temps le centre de formation de l’OM. Alors que plusieurs médias marocains avaient annoncé la nouvelle il y a plusieurs semaines, le joueur de 16 ans a lui-même décidé de l’officialiser. Comme l’indique Foot Mercato ce samedi, l’arrivée du buteur marocain a suscité de l’engouement. Et pour cause, Ziyad Baha fait partie d’une génération dorée au Maroc, qui a notamment remporté la CAN U17, compétition dans laquelle il s’est distingué. De plus, ce dernier a décidé de recaler l’Ajax afin de rejoindre l’OM. Un signal positif concernant la formation et post-formation du club phocéen donc...