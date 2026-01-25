OM : Il revient après son transfert raté...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Force est de constater que depuis l'incorporation de Medhi Benatia à l'organigramme de l'OM, le club marseillais est particulièrement actif sur le marché des transferts. Et alors que l'Olympique de Marseille recevait le RC Lens au Vélodrome samedi soir, un joueur de l'effectif de Pierre Sage aurait pu arborer les couleurs des locaux. Explications.

Au cours du mercato d'été 2024, l'Olympique de Marseille faisait peau neuve. Le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia, respectivement président et conseiller sportif devenu depuis directeur du football, avait œuvré dans le seul et unique but d'offrir à Roberto De Zerbi fraîchement nommé coach le meilleur effectif possible.

Un autre gardien que Rulli à l'OM ? C'est pourquoi pas moins de onze recrues étaient bouclées par Longoria et Benatia. Parmi elles, deux gardiens de but en les personnes de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange tous deux arrivés d'Eredivisie, plus particulièrement de l'Ajax Amsterdam et des Go Ahead Eagles. Néanmoins, quelques heures avant la réception du RC Lens samedi soir, dauphin surprise du PSG avant le coup d'envoi du match face à l'OM à l'Orange Vélodrome pour la 19ème journée de Ligue 1, une révélation a été effectuée sur la toile concernant un transfert raté à l'Olympique de Marseille.