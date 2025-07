OM : «Bonne nouvelle» sur le mercato !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato de l’OM va connaître un nouveau coup d’accélérateur. Après l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, c’est Igor Paixao qui va débarquer à Marseille. Un transfert estimé à 35M€, bonus compris. Et pour Walid Acherchour, il s’agit d’une très bonne nouvelle puisque l’ailier brésilien était la priorité de l’OM pour renforcer son secteur offensif.

Paixao arrive à l'OM

« Paixao, c'était la priorité de l'OM dans ce secteur là. Ça fait longtemps que l'info circulait, avec la concurrence de Leeds, la sévérité de Feyenoord. On parlera du prix dans un second temps, mais c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que les dirigeants marseillais ont eu le joueur qu'ils voulaient. C'est une bonne nouvelle. Ils ont un plan avec ce joueur là, en symbiose avec le coach et l'équipe qu'il a déjà sur le terrain, c'est un plus », se réjouit-il au micro de l’After Foot sur RMC.