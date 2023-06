Neymar - Mbappé : Un club prêt à faire un coup double au PSG ?

Thomas Bourseau

Neymar aurait de grandes chances de quitter le PSG cet été. Le10sport.com vous a confié une approche de Chelsea notamment. La presse anglaise évoque la même tendance pour Kylian Mbappé, mais Fabrizio Romano tempère. Explications.

On prend le même et on recommence. The Athletic a confié que dès la mi-juillet 2022, Kylian Mbappé aurait réclamé un bon de sortie au PSG, n’étant pas satisfait de la tournure prise par le recrutement de la direction sportive parisienne bien loin des promesses faites par le Paris Saint-Germain au moment de sa prolongation de contrat. Mais le PSG lui a barré la route en fixant une indemnité de transfert de départ à 400M€ Même son de cloche en 2021, lorsqu’après l’Euro, il demandait à ses dirigeants de le laisser partir.

Mbappé sur le départ, Chelsea en approche selon The Times

Et lundi, Kylian Mbappé a annoncé qu’il refusait d’activer la clause présente dans son contrat et qu’il compterait donc être agent libre en 2024. Le PSG s’y refuserait et pousserait pour le vendre cet été s’il ne prolongeait pas son bail actuel. Et maintenant ? Le Real Madrid serait sur les rangs comme affirmé par divers médias, dont le journaliste Fabrizio Romano qui affirme que le club merengue resterait informé de la situation. Quid de Chelsea ? Pas vraiment bien que The Times confiait mardi que les Blues tenteraient une approche auprès du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé.

Romano nie une offensive imminente de Chelsea pour Mbappé, les Blues ne lâchent pas Neymar