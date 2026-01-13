Mercato : Un nouveau transfert à 25M€ à l'OM ?

Alors qu’un accord a été trouvé avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz pour un montant estimé à 25M€, l’OM serait sur la piste d’un autre attaquant en la personne de Jeff Ekhator. L’Italien âgé de 19 ans pourrait quitter le Genoa cet hiver ou l’été prochain en cas d’offres comprises entre 20 et 25M€.
Désireux de s’en séparer après que les négociations infructueuses pour une prolongation de contrat, l’OM s’est entendu avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz. L’attaquant âgé de 18 ans va rejoindre la Louve dans le cadre d’une opération estimée à 25M€ bonus compris.
L’OM sur la piste d’Ekhator
Si un prêt avec option d’achat était évoqué, Robinio Vaz va finalement s’engager avec l’AS Rome dans le cadre d’un transfert sec. Reste à savoir si l’OM réinvestira cet argent pour recruter un autre attaquant et en aurait d’ailleurs un dans son viseur. D’après les informations du journaliste Ben Jacobs pour GIVEMESPORT, Marseille serait sur la piste de Jeff Ekhator.
Le Genoa réclame entre 20 et 25M€
Âgé de 19 ans, l’Italien est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Genoa, où il a été formé. Les Rossoblù pourraient accepter de s’en séparer cet hiver ou l’été prochain contre un montant compris entre 20 et 25M€. En plus de l’OM, Brentford, l’AS Rome et l’Atalanta serait également intéressés par Jeff Ekhator, qui a inscrit 2 buts en 16 matchs de Serie A cette saison.