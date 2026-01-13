Mercato : Un nouveau transfert à 25M€ à l'OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord a été trouvé avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz pour un montant estimé à 25M€, l’OM serait sur la piste d’un autre attaquant en la personne de Jeff Ekhator. L’Italien âgé de 19 ans pourrait quitter le Genoa cet hiver ou l’été prochain en cas d’offres comprises entre 20 et 25M€.

Désireux de s’en séparer après que les négociations infructueuses pour une prolongation de contrat, l’OM s’est entendu avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz. L’attaquant âgé de 18 ans va rejoindre la Louve dans le cadre d’une opération estimée à 25M€ bonus compris.

L’OM sur la piste d’Ekhator Si un prêt avec option d’achat était évoqué, Robinio Vaz va finalement s’engager avec l’AS Rome dans le cadre d’un transfert sec. Reste à savoir si l’OM réinvestira cet argent pour recruter un autre attaquant et en aurait d’ailleurs un dans son viseur. D’après les informations du journaliste Ben Jacobs pour GIVEMESPORT, Marseille serait sur la piste de Jeff Ekhator.