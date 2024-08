Mercato : Un joueur réclame l’aide du PSG pour signer dans son nouveau club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Laissé libre par le PSG qui a décidé de ne pas prolonger son contrat, Sergio Rico n'a toujours pas trouvé son nouveau club. Il faut dire que sa terrible chute à cheval doit inquiéter les formations intéressées par ses services. Conscient de la situation, Sergio Rico recommande aux clubs de directement contacter le PSG pour être rassuré par ses examens médicaux.

En fin de contrat avec le PSG, Sergio Rico n'a pas été conservé et se retrouve donc libre sur le mercato. Et pour le moment, cela semble être le calme plat concernant son avenir. Il faut dire que le portier espagnol n'a pas joué depuis plus d'un an et demi à cause d'une grave chute à cheval qui l'a laissé plongé dans le coma plusieurs jours. Par conséquent, les clubs se posent des questions sur sa condition physique. Mais Sergio Rico assure qu'il va très bien et demande aux dirigeants intéressés de se tourner vers le PSG pour en avoir la preuve.

Rico demande aux clubs de contacter le PSG

« C'est compréhensible après un tel accident, mais j'ai le certificat médical complet et l'accord de tous les spécialistes qui m'ont examiné : neurologues, traumatologues... A Paris, pendant le dernier mois et demi de la saison, j'ai tout fait, à la fois en salle et sur le terrain avec un entraîneur/récupérateur spécifique », assure-t-il dans les colonnes de MARCA, avant de poursuivre.

«J'invite tous les clubs qui veulent en savoir plus sur ma condition physique à s'adresser au PSG»

« De plus, lors des tests physiques que nous avons effectués, ils étaient eux-mêmes surpris qu'après une si longue période d'indisponibilité et un si grave accident, j'obtienne d'aussi bons résultats. J'invite tous les clubs qui veulent en savoir plus sur ma condition physique à s'adresser au PSG, à me voir, à me tester, disons, et que je puisse vraiment prouver que j'ai le niveau que je dis avoir », ajoute Sergio Rico.