Mercato : Un joueur du Real Madrid veut s'en aller !

Depuis le début de l’été, le Real Madrid fait beaucoup parler de lui pour les noms desquels il est déclaré courtisant. Si Kylian Mbappé a rejoint les Merengue, d’autres éléments sont également annoncés au Santiago Bernabéu la saison prochaine. Mais dans le sens des départs, la Maison Blanche devrait face à une demande de Dani Ceballos : le milieu de terrain souhaiterait quitter le club.

Une fois n’est pas coutume, le Real Madrid est annoncé comme étant à la poursuite de plusieurs éléments, et non des moindres. Après avoir obtenu la signature de Kylian Mbappé, les Merengue souhaiteraient s’offrir les services de Leny Yoro et Alphonso Davies. Mais après avoir perdu Joselu, Nacho et Toni Kroos, la Maison blanche pourrait bien voir un nouveau membre de l’effectif quitter le navire : Dani Ceballos.

Dani Ceballos voudrait partir

D’après les informations de The Athletic , Dani Ceballos aurait émis le souhait de quitter le Real Madrid au cours de diverses discussions avec ses dirigeants. Le média américain précise également que plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain de 27 ans, sans préciser quelles écuries souhaiteraient l'accueillir dans leurs rangs.

Un faible temps de jeu au Real Madrid