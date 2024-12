Mercato : Surprise, une annonce tombe pour l'avenir de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au Real Madrid l'été dernier alors qu'il était en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé connaît des débuts très compliqués avec le club merengue. De quoi déjà susciter des doutes sur l'avenir du Bondynois au Real Madrid, mais Jérôme Rothen est persuadé qu'il finira pas s'imposer et que son avenir passe bien par l'Espagne.

En fin de contrat avec le PSG l'été dernier, Kylian Mbappé a réalisé son rêve en rejoignant le Real Madrid qui n'a donc pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert pour recruter le Bondynois. Cependant, depuis le début de la saison, le capitaine de l'équipe de France est loin de répondre aux attentes placées en lui et aux espoirs suscitées par sa signature. De quoi semer le doute sur son avenir au Real Madrid sur le long terme, surtout s'il n'inverse pas rapidement la tendance. Mais Jérôme Rothen estime que l'avenir de Kylian Mbappé est bien avec le club merengue, et même aux côtés de Vinicius Junior avec lequel il pourrait former un duo impressionnant.

Real Madrid : «Un moment difficile» : En plein calvaire, Mbappé sort du silence ! https://t.co/NOPjjqtHXw pic.twitter.com/0aSo8GbUIj — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«L’avenir de Kylian Mbappé s’inscrit au Real Madrid»

« Le Real n’a pas à trancher entre les deux. L’avenir de Kylian Mbappé s’inscrit au Real Madrid. (…) Je reste persuadé que si tu as Vinicius au top de sa forme, avec Kylian Mbappé au top de sa forme, cette équipe est quasiment injouable. Ce sont deux joueurs qui ont mis la barre tellement haute ces dernières années, j’imagine que ces deux grands joueurs vont mettre leur ego de côté pour bien s’entendre et faire gagner le Real Madrid en étant bons l’un avec l’autre, et non l’un sans l’autre », lance l'ex-joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

Mbappé-Vinicius, le duo de l'avenir pour le Real ?

« En effet ils aiment tous les deux le côté gauche, mais ils ne peuvent pas y jouer à deux. Kylian Mbappé s’est beaucoup recentré ces derniers mois, mais il est quand même beaucoup plus décisif et influent pour son équipe quand il part du côté gauche. Il maitrise bien ce poste-là, les appels de balle depuis ce côté-là. Mais tu peux aussi faire des appels depuis cette zone en étant un joueur axial », ajoute Jérôme Rothen.