Mercato - Real Madrid : «Spectaculaire», il se lâche après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté la saison dernière par l’Espanyol Barcelone, Joselu a décidé de quitter le Real Madrid, malgré la volonté du club de le conserver. L’international espagnol a fait le choix de prendre la direction du Qatar, où il s’est engagé avec Al-Gharafa. Un choix que l’attaquant de 34 ans ne regrette pas du tout.

Après une saison au cours de laquelle il a remporté la Ligue des champions et la Liga, puis l’Euro 2024 avec l’Espagne, Joselu a décidé de quitter le Real Madrid. La Casa Blanca voulait pourtant le conserver, lui qui avait été prêté avec option d’achat par l’Espanyol Barcelone, mais ne s’est pas opposée à son départ.

« Je serai toujours reconnaissant à Madrid, qui est aussi l'équipe de mon cœur »

« J'ai déjà dit que Madrid est la meilleure équipe du monde, mais pas seulement sur le plan sportif. C'est aussi le cas pour tout le reste, pour le traitement du joueur et de sa famille, pour les détails et pour le quotidien. Je serai toujours reconnaissant à Madrid, qui est aussi l'équipe de mon cœur. Porter le maillot blanc, c'est une grandeur, mais aussi une responsabilité. Le Madrid actuel a non seulement la meilleure équipe, mais aussi le meilleur président », a déclaré Joselu, dans un entretien accordé à AS.

« Le traitement qu'ils nous réservent, à moi et à ma famille, est spectaculaire »

« Tout s'est bien passé. C'est une expérience positive, dans une nouvelle culture et sur un autre continent. Mais le traitement qu'ils nous réservent, à moi et à ma famille, est spectaculaire », a ajouté Joselu, à propos de ses premiers pas avec Al-Gharafa, au Qatar. « Sur le plan sportif, le Qatar veut continuer à se développer dans le domaine du football. Je m'entraîne bien, je joue tous les matches et je me sens en bonne forme. Ce n'est peut-être pas aussi compétitif que la LaLiga, mais il y a un bon niveau et cela exige beaucoup de vous physiquement. Nous constatons qu'il y a de plus en plus de joueurs à l'Est et que nous continuons d'être sélectionnés en équipe nationale. Cela veut dire quelque chose. »