Mercato - Real Madrid : L'avenir de Van de Beek totalement relancé par le coronavirus ?

Publié le 25 mars 2020 à 7h30 par A.D.

L'hiver dernier, l'Ajax et le Real Madrid auraient trouvé terrain d'entente à hauteur de 55M€ pour Donny Van de Beek. Selon la presse hollandaise, le coronavirus devrait mettre en péril cet accord.

L'Ajax devrait avoir du mal à tirer le maximum de Donny Van de Beek. A l'instar de Frenkie de Jong et de Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek a réalisé des prouesses la saison dernière. Et ses performances n'auraient pas échappé à de nombreux cadors européens. Alors qu'il aurait pu faire ses valises l'été dernier, Donny Van de Beek est finalement resté à l'Ajax. Et lors du dernier mercato hivernal, son nom a été annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Un terrain d'entente de près de 55M€ aurait même été trouvé entre les Lanciers et la Maison-Blanche . Toutefois, la crise provoquée par le coronavirus pourrait tout chambouler.

La cote de Van de Beek en chute libre ?