Mercato - Real Madrid : Il annonce des «discussions» pour cette signature XXL

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’a fait avec Kylian Mbappé, le Real Madrid aimerait profiter de la situation contractuelle de Trent Alexander-Arnold, dont le bail avec Liverpool court jusqu’en juin 2025, afin de le signer libre. Selon le journaliste James Pearce, aucune décision n’a été prise pour le moment dans ce dossier, que ce soit en ce qui concerne une prolongation ou un départ.

Dans les prochains mois, le Real Madrid va chercher à renforcer en priorité son secteur défensif. Un défenseur central est recherché par la Casa Blanca et en ce sens, elle est très intéressée par William Saliba (23 ans). Comme indiqué par Le 10 Sport, l’entourage de l’international français (23 sélections) a déjà été contacté et ce dernier est une des cibles du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato estival.

Real Madrid : C'est déjà la panique pour ce transfert surprise ! https://t.co/n8pdlxIago pic.twitter.com/4jZsvVXOf8 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« Aucune décision n'a été prise pour le moment »

En plus d’un défenseur central, un latéral droit est également espéré par le Real Madrid. En ce sens, les Merengue sont annoncés sur la piste de Trent Alexander-Arnold. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international anglais (31 sélections) n’a pas encore prolongé son contrat avec Liverpool et d’après les informations du journaliste de The Athletic James Pearce, il n’a pas encore pris de décision à propos de son avenir. « Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que tous les grands clubs européens suivront de très près l'évolution de l'avenir de Trent, car je sais qu'aucune décision n'a été prise pour le moment. Les discussions se poursuivent », a-t-il déclaré dans le podcast Walk On.

Pas de départ en janvier pour Alexander-Arnold

En raison de la grave blessure de Dani Carvajal (32 ans), le Real Madrid pourrait être tenté de recruter un latéral droit dès le mois de janvier. En ce qui concerne Trent Alexander-Arnold (25 ans), un départ de Liverpool cet hiver serait totalement à exclure selon James Pearce : « Il n'y a absolument aucune chance que Trent [Alexander-Arnold] aille quelque part en janvier », a-t-il ajouté. « J'ai vu des choses insensées sur le fait que le Real Madrid prévoyait de faire une offre pour lui en janvier ou quelque chose comme ça. Je ne crois pas que ce soit vrai. Et je n'y crois pas une minute. C'est un non-sens absolu. »