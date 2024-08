Mercato - RC Lens : Un transfert raté relance un feuilleton au PSG ?

Thomas Bourseau

Kevin Danso (25 ans) était destiné à arborer la tunique giallorosso cette saison. Tout était bouclé entre la Roma et le RC Lens pour son transfert, mais une anomalie cardiaque a incité le club italien à faire machine arrière. Milan Skriniar aurait alors été démarché… mais le dénouement de son feuilleton serait déjà connu.

Entre Kevin Danso et le RC Lens, il semblait que leur collaboration entamée en 2021 allait prendre fin. En effet, le défenseur central de 25 ans faisait l’objet d’un accord pour son transfert à la Roma entre le club de la Louve et le club artésien. Mais sous prétexte d’un problème cardiaque décelé par le pensionnaire de Serie A à la visite médicale.

Arabie Saoudite, salaire... Un indésirable du PSG refuse son transfert https://t.co/KeJ79S8v7L pic.twitter.com/4k4rn5kI8e — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

«Je suis déçu et contrarié»

Une raison qui a étonné le principal intéressé. Sur son compte Instagram, Kevin Danso a publié le message suivant. « Je suis déçu et contrarié par le déroulement de ces derniers jours et l’échec du transfert à l’AS Rome. Je suis avant tout très étonné de la raison supposée de l’annulation du transfert. Tant les médecins de l’ÖFB que le service médical du RC Lens m’ont suivi de près ces dernières années et m’ont régulièrement examiné. J’ai été contrôlé de manière approfondie lors de ma préparation de début de saison à Lens. Aucune anomalie n’a été constatée. C’est pourquoi les interprétations de la visite médicale à Rome sont très irritantes et incompréhensibles pour mon entourage et moi-même ».

Milan Skriniar approché par la Roma après l’échec Kevin Danso… pour rien ?

Les déboires de l’international autrichien du RC Lens pourraient-ils faire les affaires du PSG ? Le départ de Milan Skriniar pour Al-Nassr est au point mort depuis quelques heures et le club saoudien se jetterait sur les traces de Mohamed Simakan. Le transfert avorté de Kevin Danso à la Roma aurait engendré une approche tardive des dirigeants giallorossi pour Milan Skriniar. C’est en effet l’information publiée par le journaliste Romain Collet-Gaudin sur son compte X ce vendredi. Néanmoins, le défenseur slovaque devrait tout de même rester au Paris Saint-Germain…