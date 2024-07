Mercato - PSG : Une grosse condition est révélée pour ce transfert à 130M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG ne discute pas pour la venue de Victor Osimhen. L’attaquant de Naples, qui dispose d’une clause libératoire de 130M€, n’est donc pas une priorité du tout pour Paris, qui fait confiance à Gonçalo Ramos et à Randal Kolo Muani. Mais selon certains échos, le transfert du Nigérian reste possible, sous certaines conditions.

Le mercato estival du PSG risque de s’emballer dans les prochains jours. En effet, les dirigeants parisiens avancent dans certains dossiers comme ceux de João Neves (Benfica) et Désiré Doué (Rennes). Annoncé dans le viseur voire même très proche du club francilien depuis plusieurs semaines, Victor Osimhen (Naples) s’éloigne quant à lui de Paris. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com ce dimanche, l’avant-centre de 25 ans n’est pas réellement une option pour le PSG, qui fait confiance à Gonçalo Ramos et à Randal Kolo Muani.

Transferts : Le PSG refuse un deal à 130M€ ! https://t.co/NnrDkrkszZ pic.twitter.com/Ip5Ul4hRr3 — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Ça coince pour Osimhen

Auprès de CaughtOffside, Fabrizio Romano a d’ailleurs fait le point sur ce dossier : « On ne cesse de m'interroger sur la situation de Victor Osimhen. D'après mes informations, il y a dix jours, le PSG a reçu le feu vert d'Osimhen pour un transfert, ce qui signifie qu'il est ouvert au mouvement et qu'il veut rejoindre le club. Que s'est-il passé ? Naples a négocié avec le PSG, mais les géants de la Ligue 1 ont refusé d'inclure Lee Kang-in dans la transaction et de payer la clause libératoire d'Osimhen ».

Le PSG peut encore négocier

Si le deal ne semble pas proche d’une conclusion, le journaliste affirme que le PSG pourrait conclure l’affaire sous certaines conditions : « Le seul moyen pour le PSG de conclure l'affaire est de réduire le prix, alors attendons de voir ce qui se passera ». Affaire à suivre donc pour Paris, qui avait lâché 170M€ pour les transferts de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani.