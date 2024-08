Mercato - PSG : Un transfert de dernière minute est discuté en interne !

Thomas Bourseau

Le PSG n’a pas numériquement remplacé Kylian Mbappé parti au Real Madrid et ne semble pas ou plus être enclin à l’idée de recruter un attaquant afin de pallier l’absence de Gonçalo Ramos blessé pour les trois prochains mois. Ademola Lookman est une des possibilités et l’Atalanta discuterait de son avenir en interne.

Quel avenir pour Ademola Lookman (26 ans) ? L’international nigérian a rendu la soirée du 22 mai 2024 mémorable pour l’Atalanta. Auteur des trois buts de la rencontre contre le Bayer Leverkusen (3-0), le virevoltant ailier semble avoir des envies d’ailleurs et serait prêt à répondre favorablement aux sirènes parisiennes.

PSG : Sans Kylian Mbappé, un joueur de Luis Enrique jubile ! https://t.co/8C7svPtRIw pic.twitter.com/lgGVwCIFHR — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

Lookman déjà d’accord avec le PSG, transfert annulé ?

Un accord salarial serait même déjà convenu si l’on se fie aux informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Deutschland. Néanmoins, c’est entre les deux clubs que ça coincerait. Le PSG et l’Atalanta ne parviendraient pas à se mettre d’accord concernant le cas Lookman, au point où son probable transfert au PSG ne devrait finalement pas avoir lieu. « Le mercato ? Depuis deux semaines j’entends des choses. Lookman, j’ai très vite dit qu’il ne viendrait pas, il ne va pas venir ». a confié Daniel Riolo vendredi soir pendant l’émission de l’After Foot. L’éditorialiste de RMC avait déjà fait passer cette information capitale dimanche dernier sur son compte X.

L’Atalanta discute du cas Lookman en coulisses !

Toutefois, Ademola Lookman est une fois de plus absent de liste des convoqués pour le déplacement de l’Atalanta sur la pelouse du Torino dimanche soir. Ce fut déjà le cas lundi pour le large succès de l’équipe bergamote face à Lecce (4-0). D’après les informations divulguées par Fabrizio Romano sur son compte X, le comité directeur de l’Atalanta discuterait activement de la situation d’Ademola Lookman en interne ces dernières heures. Le décor est planté, reste à savoir si un coup de théâtre aura lieu du côté du PSG dans cette opération.