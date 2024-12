Mercato - PSG : Un transfert à 100M€ relancé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG devrait être plutôt animé l’été prochain. Le club de la capitale fait face à quelques difficultés dans le secteur offensif et verrait donc l’arrivée d’un nouvel attaquant d’un bon œil. Les dirigeants parisiens penseraient notamment à Viktor Gyökeres. Mais le dossier du buteur du Sporting CP pourrait être relancé depuis l’Angleterre.

Cette saison, le PSG fait face à quelques difficultés dans le secteur offensif. Le club de la capitale peine notamment à concrétiser ses nombreuses occasions, surtout lors des grandes soirées européennes. Le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid se fait encore sentir. Ni Bradley Barcola, ni Ousmane Dembélé n’ont réussi à vraiment le combler jusqu’à présent. Le PSG pourrait donc se mettre en quête d’un nouvel attaquant pour l’été prochain. Luis Campos aurait d’ailleurs coché un nom sur sa liste.

Le PSG surveille la situation de Gyökeres

Le conseiller football parisien garderait un œil sur Viktor Gyökeres. Le buteur suédois réalise une première partie de saison exceptionnelle (24 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues). L’attaquant de 26 ans plairait ainsi au PSG, qui aimerait bien l’offrir à Luis Enrique. Il va toutefois falloir sortir le chéquier pour espérer boucler ce dossier, puisque le Sporting CP réclamerait 100M€ pour son joueur. De plus, les Rouge-et-Bleu ne seraient pas vraiment seuls sur cette affaire. D’autres cadors européens se tiendraient à l’affût. Et un autre prétendant de Viktor Gyökeres pourrait tout relancer pour son avenir.

Newcastle prêt à débarquer sur le dossier ?

D’après les informations de Caught Offside, Newcastle pourrait tenter un coup ambitieux pour essayer de recruter l’international suédois. Les Magpies considéreraient Viktor Gyökeres comme une bonne option en attaque, surtout en cas de départ d’Alexander Isak. L’attaquant de Newcastle est sur les tablettes d’Arsenal et de Chelsea. Un transfert du buteur de 25 ans pousserait l’actuel 12e de Premier League à s’en chercher un autre sur le mercato. Et les Magpies devraient jeter leur dévolu sur Viktor Gyökeres. Le PSG n’a plus qu’à espérer que le départ d’Alexander Isak soit avorté, sous peine de voir un autre concurrent débarquer sur le dossier de l’attaquant du Sporting CP. À suivre...