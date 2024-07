Mercato - PSG : Un proche du Qatar va boucler ce gros transfert

Alexis Brunet

Après seulement une saison au PSG, Manuel Ugarte pourrait déjà faire ses valises. Le milieu de terrain est pisté par Manchester United qui vient de s’offrir les services de Leny Yoro. L’opération a de grandes chances d’aboutir, notamment grâce à un homme, Jorge Mendes, qui a l’habitude de faire beaucoup d’affaires avec Paris et le Qatar.

L’été dernier, le PSG n’avait pas hésité à débourser 60M€ pour mettre la main sur Manuel Ugarte. L’Uruguayen débarquait avec l’étiquette d’un milieu de terrain rugueux, qui n’hésitait pas à faire beaucoup d’efforts pour récupérer le ballon. Ce dernier l’a prouvé lors de ses premiers mois au sein du club de la capitale, avant de clairement baisser le pied par la suite.

Manchester United apprécie Ugarte

Avec des performances mitigées, le PSG pourrait être ouvert à un départ de Manuel Ugarte cet été. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United serait notamment très intéressé par l’Uruguayen. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé pour CaughtOffside, un accord existerait même entre la formation anglaise et le joueur. « United a déjà le feu vert pour Manuel Ugarte comme nouveau milieu de terrain potentiel, le contrat a été discuté et c'est un détail important avec le même agent qui s'occupe de Leny Yoro, Jorge Mendes. »

Jorge Mendes pourrait une nouvelle fois faire affaire avec le PSG

Jorge Mendes est donc l’agent de Manuel Ugarte. Le Portugais possède de nombreux clients au PSG et il a l’habitude de travailler avec le club de la capitale. Cela pourrait donc une nouvelle fois être le cas avec la possible vente de l’Uruguayen. D’après Fabrizio Romano, l’opération pourrait être bouclée très prochainement en cas d’offre satisfaisante. « Jorge Mendes est toujours un très grand nom, évidemment, sur le marché, et Manchester United a également une très bonne relation avec le Paris Saint-Germain un autre point important. Si le PSG reçoit la bonne proposition, c'est une histoire qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. »