Mercato - PSG : Un attaquant dépité après son transfert raté ?

Enfin autorisé à quitter le Napoli, Victor Osimhen n'aura ni signé au PSG, ni à Chelsea, ses deux destinations privilégiées. L'attaquant nigérian était pourtant en négociations très avancées avec les Blues mais son transfert n'a pas pu se concrétiser faute de temps. Une déception pour Osimhen qui a été réconforté par John Obi Mikel.

En froid avec sa direction, Victor Osimhen a quitté le Napoli pour rejoindre Galatasaray. Il faut dire que l'attaquant nigérian n'avait plus vraiment le choix puisque le mercato avait fermé ses portes dans les 5 grands championnats et que son club ne l'avait pas inscrit sur les listes de la Serie A. Pourtant, Victor Osimhen rêvait plus grand et aurait aimé rejoindre le PSG ou Chelsea. Il est d'ailleurs passé tout proche de signer en faveur des Blues mais le deal a capoté en raison de la clôture du mercato. De quoi logiquement toucher mentalement le meilleur buteur de la Serie A en 2023.

Mercato - PSG : Transfert de dernière minute, c’est un record ! https://t.co/ULWWLZNOAm pic.twitter.com/Ccf5xjoxyK — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Osimhen était «déçu»

« Il était déçu que cela ne se soit pas produit. Je lui ai parlé lorsque le mercato s'est terminé, je l'ai appelé, nous avons passé 20 minutes à discuter, je lui ai dit : "écoute, je suis toujours là pour toi, tu dois garder la tête basse, tu dois continuer à travailler dur, continuer à t'entraîner, je sais que ce n'est pas la meilleure situation en ce moment mais je sais que tu es fort », a reconnu John Obi Mikel dans The Obi One Podcast. De quoi également laisser des regrets à l'ancien milieu de terrain qui aurait aimé voir son compatriote renforcer son club de cœur.

«C'est quelque chose qui nous manque au club»

« Vous savez, Victor est un personnage fort, il est un peu comme Didier Drogba et Diego Costa et c'est quelque chose qui nous manque au club, des attaquants qui ont ce côté tranchant, qui ont ce mordant, qui peuvent intimider les défenseurs et Victor a définitivement ça », a ajouté John Obi Mikel.