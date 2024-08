Mercato - PSG : Réunion au sommet pour ce transfert à 80M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation autour de Julian Alvarez pourrait vite s’accélérer. Dans les prochaines heures, son agent est attendu en Angleterre. Il devrait s'entretenir avec la direction de Manchester City et à cette occasion, une décision pourrait être actée. En cas de départ, le PSG et l'Atlético seraient les clubs les plus chauds pour l'accueillir.

Luis Enrique a débuté la préparation avec une seule recrue : Matvey Safonov. Un calme qui tranche avec l’énorme activité habituelle du PSG. Alors que se passe-t-il ? Les discussions sont âpres en coulisses, notamment avec les profils souhaités en interne. Le dossier Julian Alvarez ne fait pas exception. Le PSG a bien activé cette piste, et serait même passé à l’action.

Le PSG est passé à l'action

Selon les informations de Foot Mercato, le club de la capitale aurait soumis une offre à Manchester City. Le montant de cette proposition n’a pas filtré, mais elle serait encore loin de la somme espérée, à savoir entre 70 et 80M€. L’Atlético est aussi en embuscade dans ce dossier, qui pourrait bien se décanter dans les prochains jours.

Son agent va débarqueer

Comme l’annonce le journaliste italien Fabrizio Romano, l’agent de Julian Alvarez est attendu à Manchester dans les prochaines heures. Il devrait discuter avec la direction des Citizens de l’avenir de son poulain. S’il souhaite partir, Pep Guardiola ne s’opposera pas à son départ. A condition que les prétendants mettent le prix pour le récupérer. La porte s’ouvre doucement pour le PSG.