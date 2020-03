Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos peut dire un grand merci à Leonardo…

Publié le 12 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Prolongé par le PSG en janvier dernier, Marquinhos devrait son nouveau bail tout particulièrement à Leonardo. Explications.

« C’est officiel, je suis très heureux et très fier d’avoir signé ce nouveau contrat. C’est une responsabilité de jouer ici au Paris-Saint-Germain et je ressens beaucoup de fierté de porter ce maillot », confiait Marquinhos en janvier dernier au moment d’acter sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Et même il n’y avait aucune urgence apparente dans ce dossier, le défenseur brésilien a eu droit à une faveur de Leonardo…

Leonardo a accéléré la prolongation de Marquinhos

En effet, comme l’a révélé 20 Minutes mercredi, la prolongation de contrat de Marquinhos n’était pas considérée comme étant prioritaire ces derniers mois par les autres dirigeants du PSG. Mais Leonardo, qui avait lui-même attiré le défenseur brésilien en 2013, aurait accéléré la cadence dans ce dossier dès son retour l’été dernier.