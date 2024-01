Mercato - PSG : Luis Enrique va gâcher 170M€ ?

La rédaction

Arrivés en grande pompe cet été au PSG contre un chèque de 170M€, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani peinent toujours à s'intégrer aux différents systèmes de Luis Enrique. Ainsi, le technicien espagnol a décidé de replacer Kylian Mbappé sur le front de l'attaque depuis plusieurs semaines. Pour Luis Enrique, les deux recrues estivales ne répondent pas à ce qu'il attend véritablement d'un numéro 9.

En quête d'un numéro 9, le PSG s'est activé en ce sens cet été, déboursant pas moins de 170M€ pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani (90M€) et Gonçalo Ramos (80M€). Et à ce jour, les deux recrues estivales peinent toujours à satisfaire le club de la capitale. Et pour cause. Réunis, Kolo Muani et Ramos n'ont inscrit que 11 réalisations depuis le début de la saison.

Mbappé repositionné en attaquant de pointe

Un criant manque de rendement qui a donc forcé Luis Enrique a revoir ses plans. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, l'entraîneur espagnol du PSG a décidé de repositionner Kylian Mbappé, habituel ailier gauche, à la pointe de l'attaque. Avec l'émergence de Bradley Barcola à gauche et Ousmane Dembélé, titulaire indiscutable à droite, les deux joueurs sont condamnés à se partager les minutes.

Des profils qui ne conviennent pas à Luis Enrique