Mercato - PSG : La presse espagnole dévoile un sacré coup tenté à Paris

Si le PSG commence à être actif dans le sens des arrivées, c'est plus calme pour ce qui est des départs. Alors que le club de la capitale a réussi à se séparer de Renato Sanches en marge de l'opération Joao Neves, d'autres indésirables sont toujours là. C'est le cas de Danilo Pereira, dont son agent, Jorge Mendes, aurait tenté un gros coup pour son avenir.

Luis Enrique est un homme heureux. Le coach du PSG voulait se renforcer cet été, il a pour le moment trois nouveaux joueurs en attendant un possible 4ème avec Désiré Doué. Mais il faut également dégraisser. Dans le sens des départs, le nom de Danilo Pereira revient de plus en plus parmi les possibles partants du PSG.

Mercato - PSG : Rebondissement pour cette recrue à 20M€ ! https://t.co/IBKfR5CrIi pic.twitter.com/dkv3qu2zbP — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

Danilo Pereira pourrait quitter le PSG

Barré par une énorme concurrence, Danilo Pereira pourrait bien aller voir ailleurs cet été. Le joueur de 32 ans est en pleine réflexion pour son avenir, mais en tout cas Luis Enrique ne semble pas vouloir compter sur lui cette saison. Il ne l’a d’ailleurs pas convoqué dans le groupe du PSG qui affrontera Le Havre ce vendredi.

Jorge Mendes a proposé Danilo Pereira au FC Barcelone

Pour quitter le PSG, Danilo Pereira peut compter sur un soutien de poids, Jorge Mendes. D’après les informations de Jijantes, le super-agent portugais aurait d’ailleurs déjà proposé son client au FC Barcelone. Reste à voir si le club espagnol sera tenté par l’opération, qui aurait l’avantage d’être peu coûteuse, car le milieu de terrain est en fin de contrat l’année prochaine et qu’il est âgé de 32 ans.