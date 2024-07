Mercato - PSG : L'indice ultime qui confirme le transfert d'un phénomène

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours du mois d’avril, le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que le PSG appréciait tout particulièrement le profil de João Neves. Le milieu de terrain de 19 ans est tout proche de s’engager en faveur du club parisien, qui devrait lâcher 70M€ dans l’opération. D’ailleurs, Benfica tiendrait déjà son remplaçant. Explications.

Le mercato estival du PSG devrait connaître un nouveau tournant dans les prochains jours. En effet, le club de la capitale commence à se rapprocher d’une arrivée de João Neves cet été. Le petit prodige de Benfica est convoité depuis de longs mois par le club francilien, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en avril dernier.

Le PSG touche au but pour ce phénomène

Et depuis plusieurs jours, le PSG touche au but dans ce dossier. En effet, le Correio Da Manhã révèle ce jeudi que le club lisboète s’est rendu à l’évidence et en interne, considère déjà João Neves comme un nouveau joueur du club francilien. Au niveau du montant de l’opération, le PSG a formulé une offre de 70M€ en plus du prêt de Renato Sanches afin de convaincre Benfica…

Benfica tient déjà le remplaçant de João Neves

Cela ne fait plus aucun doute, ce dossier João Neves est bouclé pour le PSG. Et pour cause, les Aigles auraient d’ores et déjà trouvé le remplaçant du numéro 87. Selon les dernières informations du Correio Da Manhã, Benfica a ciblé le milieu de terrain chilien Williams Alarcon (23 ans, Huracan) pour cet été.