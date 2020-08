Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé met fin à un gros feuilleton !

Publié le 27 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’on pouvait s’attendre jusqu’au bout à voir Thiago Silva prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé a annoncé le départ de son coéquipier dans sa story Instagram.

Comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises ces dernières semaines, Thiago Silva voulait prolonger son contrat avec le PSG qui expirait une fois que le parcours du club parisien en Ligue des champions allait arriver à sa fin. C’est désormais chose faite. Et alors qu’une réunion au sommet aurait eu lieu entre Thiago Silva et les dirigeants du PSG mercredi selon Abdellah Boulma, elle n’aurait mené à rien.

Mbappé officialise le départ de Thiago Silva, une arrivée à Chelsea ce jeudi ?