Mercato - PSG : Il prend la porte, un club de Ligue 1 lui déroule le tapis rouge ?

Force est de constater que la prolongation de contrat en 2020 de Layvin Kurzawa a été un fiasco sportif tant pour le PSG que le joueur au vu de son temps de jeu famélique depuis. Un manque de respect d’après le défenseur de 32 ans qui pourrait rebondir à Brest. Explications.

Layvin Kurzawa ne figure plus dans l’effectif du PSG depuis le 30 juin dernier. En effet, quatre ans après sa prolongation de contrat surprise, le latéral gauche de 31 ans a vu son calvaire sportif prendre fin au Paris Saint-Germain. Lors de ses deux dernières saisons dans la capitale, Kurzawa ne compte que deux apparitions à son actif.

Au placard au PSG, Layon Kurzawa vide son sac après son départ

Le traitement du PSG envers son égard était plus qu’injustifié du point de vue du principal intéressé. Pour le média Carré en juin dernier, Layvin Kurzawa réglait ses comptes. « Même si je peux comprendre qu’on me mette à la cave, il faut avoir un respect de l’homme. Pour moi, ils ne l’ont pas eu à certains moments. J’aurais pu faire la gueule, mais je ne suis pas arrivé à ce stade. Cela montre l’homme que je suis devenu. Je ne l’ai pas très bien vécu. Les joueurs, eux-mêmes, ne comprenaient pas. Quand on te fait sortir de l’entraînement face à des jeunes de 16 ans, on ne se sent pas respectés (…) À Paris, on voulait me vendre rapidement, mais mes agents m’ont dit de ne pas m’inquiéter, que les offres allaient venir ».

Le PSV Eindhoven et Brest prêts à relancer Kurzawa ?

Et maintenant ? Layvin Kurzawa assurait alors avoir « des offres, des intérêts fermes et concrets ». Néanmoins, à quelques jours de la clôture du mercato, programmée le 30 août prochain, Kurzawa n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Le PSV Eindhoven serait une option sérieuse pour son avenir, mais pas seulement. Le Stade Brestois s’inviterait également à la fête. Sur son compte X, le journaliste Mohamed Toubache-Ter affirme que Brest serait une destination bien concrète pour Layvin Kurzawa. Reste à savoir si elle débouchera sur l’arrivée de l’international français et s’il parviendra à relancer sa carrière.