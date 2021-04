Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dagba en rajoute une couche sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 25 avril 2021 à 19h15 par La rédaction

Alors qu’il avait peu de temps de jeu sous Thomas Tuchel, Colin Dagba est revenu à un très bon niveau depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG. Une confiance retrouvée pour le latéral droit qui le doit notamment au technicien argentin.

Titulaire lors de la double confrontation contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, Colin Dagba a retrouvé de la confiance depuis quelques temps. Des bonnes performances notamment dues à l’arrivée de Mauricio Pochettino, avec qui il lie une très bonne relation. C’est en tout cas ce que rapporte l’intéressé dans un nouvel épisode de la série This Is Paris . Pour lui comme pour beaucoup, Mauricio Pochettino a apporté de la sérénité et de la confiance au PSG.

« Mais avec le nouveau coach, j'ai toujours senti la confiance »