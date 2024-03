Mercato - PSG : C’est terminé pour Mbappé, il confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La présence de Kylian Mbappé au dîner organisé par Emmanuel Macron à l’Elysée mardi soir a fait couler beaucoup d’encre, et certains songent même à une opération visant à convaincre le capitaine de l’équipe de France à prolonger son contrat avec le PSG. Pourtant, le chef de l’État semble avoir plutôt confirmé son départ…

Les images de Kylian Mbappé arrivant dans la cours de l’Elysée mardi soir, à l’occasion d’un dîner organisé par Emmanuel Macron, ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mbappé était donc convié par le chef de l’État, notamment en présence de l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, alors qu’il a pourtant annoncé qu’il quitterait le PSG (détenu par les Qataris) à l’issue de la saison. Emmanuel Macron a-t-il tenté une approche pour l’inciter à changer d’avis avec ce diner ?

« Je laisse le PSG gérer ça »

Interrogé par des journalistes alors qu’il inaugurait le village olympique à Saint-Denis jeudi midi, le président de la République a mis les choses au clair sur Kylian Mbappé et assure qu’il ne tente en rien de l’influencer à prolonger au PSG : « Non, il n'y a pas eu de discussions là-dessus, je laisse le soin aux dirigeants du club de faire ça. C’était normal qu’il soit là, c’est un grand champion qui a contribué à animer la finale de l’équipe de France qui s’était tenue au Qatar, et donc le club du PSG compte-tenu de son actionnariat… », lâche tout simplement Emmanuel Macron.

« Ça fait quand même sept saisons… »