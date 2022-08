Foot - Mercato - PSG

Ça brûle en coulisses pour ce transfert de Campos

27 août 2022

Actuellement à la recherche d’un milieu de terrain pour le PSG, Luis Campos aurait déjà trouvé sa perle rare depuis plusieurs semaines. En effet, le Portugais aurait décidé de miser sur Fabian Ruiz, international espagnol, qui débarquerait en provenance du Napoli. Et les négociations avanceraient bien dans ce dossier chaud du mercato de Luis Campos…

L’avenir de Fabian Ruiz semble toujours aussi flou. Le milieu de terrain du Napoli, qui n’a pas disputé les dernières rencontres sous ses couleurs actuelles, est en fin de contrat à l’issue de la saison. Désireux de pouvoir en tirer une belle somme d’argent, le Napoli aurait décidé de le vendre cet été. Et c’est Luis Campos qui aurait saisi l’occasion, tentant de boucler le deal pour le Paris Saint-Germain.

Un accord PSG - Naples pour Fabian Ruiz ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste italien Fabrizio Romano, le deal Fabian Ruiz - PSG pourrait être bientôt bouclé. En effet, les termes du contrat auraient déjà été finalisés entre le joueur et le club de la capitale, l’international espagnol devant débarquer pour les 5 prochaines années. Les derniers détails seraient actuellement en discussion entre le PSG et Naples, mais le journaliste affirme que ce ne serait qu’une question de temps, comme depuis plusieurs semaines, dans ce dossier avant qu’il ne soit finalisé.

Un paiement en 4 fois ?

Cependant, de son côté, Rai Sport ne semble pas aussi catégorique. En effet, il est affirmé qu’un dernier détail resterait à régler concernant cette opération ; l’échelonnement du paiement. Naples voudrait que le montant du transfert de Fabian Ruiz soit payé en 3 fois, tandis que du côté de Paris, on militerait pour 4. De quoi faire traîner encore un peu les négociations concernant Fabian Ruiz…

Des dernières discussions positives