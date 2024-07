Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour le transfert de ce crack

Alexis Brunet

Encore une fois cet été, le PSG pourrait se servir des réseaux de Luis Campos au Portugal. Le conseiller football parisien pense notamment au joueur du Benfica, João Neves. Mais le club de la capitale n’est pas le seul sur la piste du crack de 19 ans. Manchester United aimerait également mettre la main sur le Portugais et aurait d’ailleurs formulé une deuxième offre à Lisbonne. Mais la formation lisboète l’aurait refusée.

Le PSG veut offrir une équipe encore plus compétitive à Luis Enrique la saison prochaine. Cela dans le but de faire encore mieux en Ligue des champions et d’enfin décrocher la première C1 de son histoire. De multiples renforts sont donc à prévoir du côté du club de la capitale.

Le PSG apprécie João Neves

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG aurait coché le nom de João Neves. Problème, le Portugais coûte cher, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Le joueur de 18 ans disposerait d’une clause libératoire de 120M€ et le Benfica Lisbonne ne souhaiterait pas négocier.

Mercato : Le PSG dégaine une offre de 110M€ et se fait recaler https://t.co/uMw39a0Aip pic.twitter.com/YcLL52sdWS — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Benfica a refusé une deuxième offre de Manchester United pour Neves

Outre le PSG, Manchester United est également intéressé par João Neves. Reste à voir si les Red Devils pourront mettre le prix demandé par le Benfica Lisbonne. Pour le moment, d’après les informations du journaliste Ekrem Konur, le club portugais aurait refusé une deuxième offre des dirigeants anglais pour le milieu de terrain. Affaire à suivre...