Mercato - OM : Transfert bouclé, Marseille l’a choqué !

Entre Neal Maupay et le football français, l’histoire a repris sept ans après son départ de Brest. Le natif de Versailles a voyagé en Angleterre à Londres, Brighton et Liverpool, mais est aux anges depuis son transfert à l’OM qui deviendra définitif au terme de la saison. Le fan de JUL a vidé son sac pour les médias du club marseillais.

Neal Maupay a débarqué dans les ultimes heures du mercato estival à l’OM. Il fut la onzième recrue du tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia. Le président et le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille cherchaient depuis la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit de Faris Moumbagna le 17 août dernier, un attaquant pour le remplacer.

«C’est une ville incroyable qui respire le foot»

Et au final, un prêt payant avec option d’achat obligatoire qui atteindra les 6M€ l’été prochain a été convenu avec Everton. De quoi rendre heureux l’attaquant de 28 ans formé à l’OGC Nice qui ne s’est pas fait prier pour s’enflammer via les médias du club sur son arrivée à l’OM dans la foulée de sa signature. « Je pense que c’est une ville incroyable qui respire le foot. Il y a une ferveur qui se dégage de Marseille. Partout dans la ville, il y a les supporters et c’est pour ça aussi qu’on joue au foot. C’est pour faire vibrer les gens. Marseille, c’est magnifique. Le soleil, il faut chaud, la plage. Rien que le cadre où on est aujourd’hui, c’est magnifique. Donc je suis super content d’être là. On ne peut pas se plaindre ».

Neal Maupay fait passer un message à JUL !

« Je suis un grand fan de rap et JUL c’est quelqu’un que j’apprécie. Je le suis depuis ses débuts, depuis ses premiers albums. J’adore et ça fait plaisir d’être ici à Marseille, d’avoir des gens aussi connus et influents sur la scène locale et même nationale supporter l’OM et de rendre fier tout Marseille. J’ai hâte de le rencontrer donc s’il me regarde, ce sera avec plaisir ». a poursuivi Neal Maupay avant de remercier les supporters de l’accueil qui lui a été réservé.

«Tout le monde m’a souhaité un super accueil»

« Ça fait à peine 24 heures que je suis arrivé ici, que je croise les gens dehors ou on m’envoie des messages. Franchement, tout le monde m’a souhaité un super accueil et j’ai hâte de voir les supporters, de les voir samedi puis de les rencontrer au stade. Je suis ici pour faire mon maximum, je donne toujours tout et j’espère qu’on va pouvoir faire une grande saison et les rendre fiers. Mais en tout cas, continuer de nous soutenir ». a conclu l’attaquant français. Reste à savoir si sa venue sera une réussite à présent, lui n’avait plus joué en Ligue 1 depuis son transfert à Brentford en 2017.