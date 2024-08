Mercato - OM : Longoria s’en va en guerre pour un transfert prioritaire !

Thomas Bourseau

Le président de l’OM qu’est Pablo Longoria se trouve contraint de rapidement boucler la venue d’un nouveau gardien avant la clôture du mercato. En effet, la situation est devenue critique avec la grave blessure au genou de Ruben Blanco. Mory Diaw (31 ans) serait une option, l’Olympique de Marseille aura cependant fort à faire pour parvenir à ses fins.

Cela devient une nécessité à l’OM. Pau Lopez est toujours en instance de départ et Ruben Blanco a contracté une blessure au genou le week-end dernier qui va le maintenir à l’écart des pelouses pendant plusieurs mois : l’Olympique de Marseille a donc besoin d’un gardien de toute urgence. Les noms ont fusé dans la presse ces dernières semaines avec notamment celui de Filip Jorgensen qui s’est finalement engagé en faveur de Chelsea.

Mory Diaw prépare son arrivée à l’OM

Et maintenant ? La Minute OM a confié lundi soir sur son compte X que Mory Diaw serait la dernière piste en date à avoir été activée par le comité directeur de l’Olympique de Marseille au poste de gardien de but. Le joueur de 31 ans se trouve à deux ans de l’expiration de son contrat au Clermont Foot, club qu’il est prêt à quitter pour rejoindre l’OM à qui il aurait déjà donné son aval. Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille, apprécierait son profil et il ne resterait plus qu’un accord soit trouvé entre les deux pensionnaires de Ligue 1 afin que l’opération prenne vie.

L’OM confronté à des équipes de Ligue 1 pour Mory Diaw

Toutefois, La Minute OM jette un froid sur les chances de l’Olympique de Marseille de mener à bien cette opération. En effet, Pablo Longoria, en sa qualité de président du club phocéen, serait opposé à différentes équipes de Ligue 1 dans ce dossier. La course contre la montre est lancée pour la signature de Mory Diaw à l’OM…