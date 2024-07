Mercato - OM : Longoria se voit conseiller un transfert surprise à 15M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria pourrait notamment se mettre en quête d’un renfort au poste de défenseur central notamment pour compenser les éventuels départ de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. C’est ainsi que le président de l’OM se voit conseiller le transfert de Fabrício Bruno.

L'arrivée de Lilian Brassier confirme que l'OM a bien l'intention de densifier son secteur défensif. Dans cette optique, d'autres joueurs sont attendus, notamment pour compenser les départs attendus de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Néanmoins, le spécialiste du football brésilien Dominique Baillif, conseille à Pablo Longoria de miser sur le défenseur de Flamengo Fabrício Bruno.

Fabrício Bruno, le joueur idéal pour l'OM ?

« C’est un joueur expérimenté et plutôt âgé qui a mis du temps à s’imposer au très haut niveau du côté du Brésil. On parlait de lui déjà il y a quelques années mais c’était un défenseur qui pouvait avoir quelques manques de temps en temps, et depuis qu’il est arrivé du côté de Flamengo il a su devenir un des leader, un des cadres de cette défense. Cela lui a même permis d’être convoqué avec l’équipe nationale avant la Copa America où il avait eu quelques sélections même la saison dernière », assure-t-il auprès de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

«Je pense que ce profil peut être très intéressant»

« Ça prouve son niveau et sa régularité. Dans une défense de l’OM qui a connu plusieurs difficultés la saison dernière, ou je pense tu auras besoin d’un vrai cadre sur lequel tu pourra te reposer et qui pourra être accompagné, si Balerdi était à nouveau présent. Je pense que ce profil peut être très intéressant, il est grand (1m92), costaud, très fort dans les 1 contre 1. Il n’est pas très rapide mais a quand même une bonne lecture des trajectoires. Dans une équipe comme l’OM, à ce poste la ca peut être une bonne piste. Il avait été très proche de signer à West Ham il y’a quelques semaines. Un accord entre les clubs autour de 15M€ avait été conclu, mais finalement lui avait refusé car ils n’avaient pas trouvés d’accord pour son salaire et a donc préféré rester au Brésil. C’est un joueur aguerri, avec dé l’expérience, qui peut être titulaire de suite dans cette défense et qui pourra peut être assumer ce rôle de leader, qui selon moi manque à cette équipe », ajoute Dominique Baillif.