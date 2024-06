Mercato - OM : Le transfert d’un grand nom relancé par l’Arabie Saoudite ?

Thibault Morlain

Avec les possibles départs de Pau Lopez et Ruben Blanco cet été, l'OM devrait se chercher un nouveau gardien. Cela ne sera pas Brice Samba. Alors que le portier du RC Lens verrait d'un bon oeil un retour au sein du club phocéen, les finances de l'OM ne permettraient pas une telle opération. Par conséquent, Samba pourrait filer... en Arabie Saoudite.

Joueur de l'OM entre 2013 et 2017, Brice Samba n'avait joué à l'époque que 5 petits matchs avec le club phocéen. Désormais au RC Lens, l'international français serait tenté par un retour à Marseille comme cela avait été révélé. Mais voilà que l'OM n'aurait pas les moyens de suivre économiquement. Pour Samba, il faudrait donc regarder ailleurs et voilà que c'est en Arabie Saoudite que son avenir pourrait s'écrire.

C'est fini avec le RC Lens ?

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le RC Lens, Brice Samba pourrait filer en Arabie Saoudite cte été. Selon les informations de 90 Football , le portier des Sang et Or aurait reçu une offre en provenance du championnat saoudien. Et visiblement, cela ferait sérieusement réfléchir Samba, notamment compte tenu du salaire important qui lui serait proposer pour rejoindre l'Arabie Saoudite.

Le clan Samba se renseigne sur l'Arabie Saoudite

Après le RC Lens, Brice Samba pourrait donc s'envoler vers l'Arabie Saoudite. Une destination qui tenterait visiblement le portier de l'équipe de France. Ainsi, le clan Samba aurait déjà commencé à se renseigner sur la vie en Arabie Saoudite, en savoir plus sur les pays et les différentes démarches à effectuer.