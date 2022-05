Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt bouleversé par… Florian Thauvin ?

Publié le 21 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Florian Thauvin aux Tigres de Monterrey semble très incertain, le club mexicain pourrait tenter de jeter son dévolu sur un cadre du projet McCourt à l’OM pour lui succéder : Dimitri Payet.

Interrogé dimanche dernier au micro de La Chaine L’Equipe à l’occasion des Trophées UNFP, Dimitri Payet (35 ans) scellait définitivement son avenir à l’OM : « Pour moi c’est trop tard. Je suis lié à Marseille à vie ! », indiquait le numéro 10 marseillais, qui a été l’un des éléments forts du club phocéen cette saison. L’avenir à long terme de Payet semble d’ailleurs fixé puisqu’une reconversion en tant que dirigeant est déjà prévue à l’OM, mais un club pourrait pourtant tenter de jouer les trouble-fête dans ce dossier.

Les Tigres ciblent Payet pour remplacer Thauvin

Comme l’a annoncé le journaliste mexicain Santiago Fourcade dans l’émission Antidoping , l’avenir de Florian Thauvin aux Tigres serait incertain : « La question est de savoir si Thauvin va continuer ou non, entre son contrat et sa situation avec le club, ils sont en train d'analyser s'il va continuer, c'est un joueur très talentueux mais il ne s'est pas adapté, il a tendance à se blesser ». Et il a poursuivi en indiquant que Dimitri Payet était courtisé pour venir remplacer Thauvin, ce qui pourrait donc potentiellement bouleverser la suite du projet McCourt à l’OM. Affaire à suivre…