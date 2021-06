Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort d’Ansu Fati à Konrad de la Fuente !

Publié le 30 juin 2021 à 16h10 par T.M.

Ce mardi, Konrad de la Fuente a donc quitté le FC Barcelone pour l’OM. L’occasion pour son ami et désormais ex-coéquipier, Ansu Fati de lui adresser un message.

Profitant de ses bonnes relations avec Mateu Alemany, Pablo Longoria a donc été piocher au FC Barcelone pour renforcer l’OM. Ainsi, comme cela a été annoncé depuis plusieurs jours, Konrad de la Fuente s’est engagé avec le club phocéen. Cantonné jusqu’à présent au Barça B, l’Américain, qui n’avait pas les faveurs de Ronald Koeman en Catalogne, va donc venir tenter sa chance avec l’OM. A 19 ans, Konrad de la Fuente entame donc un nouveau chapitre chapitre et ferme celui avec le FC Barcelone, où il laisse certains de ses amis à l’instar d’Ansu Fati.

« Bonne chance mon frère »