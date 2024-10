Mercato - OM : La vérité éclate sur les discussions entre Benatia et Pogba

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sa suspension ayant été réduite, Paul Pogba pourra donc rejouer d'ici quelques mois. Mais avec quel club ? L'international français devrait quitter la Juventus et dernièrement, une information a fait énormément parler, celle de discussions entre la direction de l'OM et Pogba. Ayant démenti cela, Mohamed Toubache-Ter a apporté des précisions concernant la nature des échanges entre Pogba et Mehdi Benatia, conseiller sportif olympien.

L'avenir de Paul Pogba s'écrira-t-il à l'OM ? Alors que l'arrivée du champion du monde 2018 fait rêver les supporters olympiens, les informations du journaliste ivoirien Malick Traoré ont fait l'effet d'une bombe. « L’OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de Janvier », annonçait-il sur X. Des démentis sont toutefois rapidement tombés, dont celui de Mohamed Toubache-Ter, qui expliquait également sur X : « Marseille parle depuis plusieurs semaines avec le sosie de Paul Pogba !! L’Olympique de Marseille respecte énormément Paul Pogba & quand ils voudront parler avec ce dernier… ils le feront mais aujourd’hui y’a rien. NADA NADA ».

« Absolument aucune discussion »

A l'occasion d'un Space sur X, Mohamed Toubache-Ter en a rajouté une couche sur ce dossier liant Paul Pogba et l'OM. Il a alors expliqué : « Je voulais juste évoquer le cas de l'OM. Il y a eu une information qui est sortie concernant le fait qu'il y aurait des discussions avec Paul Pogba du côté du board marseillais. Je me suis renseigné de manière très catégorique, on m'a certifié que tout simplement qu'il y avait des démentis, il n'y avait aucune discussion. Il n'y a absolument aucune discussion entre le board marseillais et le joueur ».

« Il y a eu des échanges sur la levée de la suspension de Paul Pogba »

En revanche, Mehdi Benatia et Paul Pogba auraient bel et bien échangé, mais ce n'était en aucun cas pour parler d'un transfert. « Ce qui s'est passé, de ce que je sais, non pas le président mais Mehdi Benatia et Paul Pogba se connaissent très bien. Il y a eu des échanges sur la levée de la suspension de Paul Pogba. Je trouve que c'est totalement normal. Si par exemple demain Benatia félicite Cristiano Ronaldo parce qu'il a marqué un triplé, j'espère que ces personnes là ne diront pas que l'OM est sur le point de faire signer Cristiano Ronaldo », a poursuivi Mohamed Toubache-Ter.