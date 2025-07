Mercato - OM : Coup de théâtre pour son transfert, il déballe tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que tout était quasiment bouclé avec Montpellier, Soumaïla Traoré a vu son départ être annulé à la dernière minute. Le milieu de terrain est finalement retourné au FC Versailles, où il a été prêté avec option d’achat par l’OM, et s’est exprimé auprès d’Africafoot sur les raisons de son départ avorté au MHSC.

Mercredi, le FC Versailles a officialisé le retour de Soumaïla Traoré. Déjà prêté l’hiver dernier par l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain âgé de 20 ans est de retour chez le pensionnaire de National, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. « Profil défensif, travailleur et mature, Soumaïla a convaincu par son sérieux et sa régularité. Il rejoint officiellement le club en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2025–2026, et portera à nouveau le numéro 28. Le club se félicite de pouvoir compter à nouveau sur un joueur de sa qualité », a indiqué le club dans un communiqué.

«Ils ont constaté que j’avais un peu mal au genou et à l’épaule» Mais dans un premier temps, c’est Montpellier que Soumaïla Traoré devait rejoindre, avant que son départ ne soit finalement avorté au dernier moment. « J’ai été à Montpellier et j’ai même passé la visite médicale. C’est après qu’ils ont constaté que j’avais un peu mal au genou et à l’épaule. Ils ont effectué l’IRM pour mieux diagnostiquer, et le résultat a montré que mon genou n’était pas totalement guéri », a expliqué le joueur de l’OM auprès d’Africafoot.