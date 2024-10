Mercato : Mourinho veut recruter un crack du Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé lors de l’été 2023 en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler est en manque de temps de jeu au Real Madrid. Une situation que suivrait attentivement son ancien club, désormais entraîné par José Mourinho. Ce dernier serait intéressé à l’idée de recruter l’international turc lors de la prochaine période de mercato.

Alors âgé de seulement 18 ans, Arda Güler a quitté son club formateur, Fenerbahçe, pour s’engager en faveur du Real Madrid il y a maintenant un peu plus d’un an. Un grand bond en avant pour le milieu offensif, arrivé dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€ et encore peu utilisé par Carlo Ancelotti.

Fenerbahçe suit la situation de Güler

En raison de son faible temps de jeu, Arda Güler est régulièrement lié à des rumeurs de départ, notamment en prêt. Dans cette optique, Fenerbahçe serait d’ailleurs attentif à la situation de l’international turc (14 sélections), d'après les informations de AS. En effet, José Mourinho serait intéressé à l’idée de s’attacher ses services lors du prochain mercato hivernal. Le technicien portugais le considère comme un grand talent, comme il l’avait confié à HT Spor il y a quelques semaines.

Mourinho grand fan de Güler

« Pour jouer dans ce club, la personnalité est très importante. Les joueurs doivent comprendre qu’ils sont assez bons pour jouer dans ce club, ils ne doivent pas avoir peur. Carlo Ancelotti est un grand entraîneur, dont il peut apprendre beaucoup. Le fait de jouer avec l’équipe nationale turque et de participer à de grands événements comme le championnat d’Europe est aussi très important, car il ressent la responsabilité d’avoir un grand pays derrière lui. Le plus grand club du monde ne peut avoir que les meilleurs joueurs du monde. Le Real Madrid fait un travail incroyable lorsqu’il s’agit de recruter les dix meilleurs joueurs du monde ou ceux qui ont le plus de potentiel, et Guler en fait définitivement partie », avait déclaré José Mourinho à propos d’Arda Güler.