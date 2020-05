Foot - Mercato

Mercato : Mourinho annonce la couleur pour cet été !

Publié le 27 mai 2020 à 15h55 par La rédaction mis à jour le 27 mai 2020 à 16h04

En attendant la reprise de la Première League, le coach de Tottenham José Mourinho a annoncé un mercato assez calme de son club cet été.