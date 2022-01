Foot - Mercato - Montpellier

Mercato : Un joueur de Montpellier a la cote en Premier League !

Publié le 24 janvier 2022 à 21h40 par La rédaction

Performant cette saison en Ligue 1 avec Montpellier, Stephy Mavididi aurait tapé dans l’œil de deux clubs anglais.