Mercato : Menacée, cette star vide son sac au PSG

Le PSG récupérera Keylor Navas cet été dans le cadre de son retour de prêt de Nottingham Forest. En parallèle, Mike Maignan serait courtisé par le club de la capitale. De quoi pousser Gianluigi Donnarumma à mettre les choses au clair.

Après 18 mois de concurrence et de gestion compliquée, le PSG s’est momentanément séparé de Keylor Navas lors du mercato hivernal. En effet, le Costaricien s’en est allé du côté de Nottingham Forest par le biais d’un prêt sans option d’achat. Il a évoqué son retour au PSG en fin de saison avec la volonté d’y gagner la Ligue des champions à Canal+ dernièrement.

En plus du retour de Navas, la menace Maignan pour Donnarumma ?

Néanmoins, si l’on en croit les informations communiquées par Il Giornale cette semaine, le PSG serait bluffé par les performances de Mike Maignan avec le Milan AC et l’équipe de France. Au point de garder un oeil sur sa situation alors que l’indemnité du transfert devrait s’élever à 80M€ selon le média italien. Le PSG pourrait-il se remettre une gestion compliquée sur la table la saison prochaine ?

«Je suis vraiment très heureux ici. Je m’y sens comme à la maison»