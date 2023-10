Mercato : Mbappé poussé dehors, le PSG le paye cash

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Écarté du groupe de Luis Enrique durant quelques semaines cet été, Kylian Mbappé avait finalement été réintégré, et ce malgré son refus de prolonger son bail arrivant à expiration à l’issue de la saison. Un nouvel été agité qui justifie la passe difficile que traverse l’international français aux yeux du journaliste Dominique Sévérac.

Malgré ses 8 buts en 9 apparitions cette saison, Kylian Mbappé semble loin de son meilleur niveau et enchaîne les prestations décevantes. L’international français, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 septembre face à Dortmund, est sous le feu des critiques alors que le PSG a décidé de se séparer de Lionel Messi et Neymar pour placer le capitaine des Bleus au centre du projet comme cela lui avait été promis l’année dernière. De son côté, Dominique Sévérac n’accable pas Kylian Mbappé, rappelant l’été agité qu’il vient de vivre.

« Tout ce qui s’est passé cet été lui a énormément pesé »

Alors que le numéro 7 du PSG a été poussé vers la sortie et placé dans le loft plusieurs semaines afin de le faire plier, le journaliste du Parisien se montre clément. « Si on doit sortir de ce qu’il s’est passé ces derniers temps où il n’a pas fait des matches extraordinaires, il n’y a pas de liens rompus ou de, j’aurais dû partir, je suis mal ou je suis. Non, Non. Effectivement, tout ce qui s’est passé cet été lui a énormément pesé et je pense qu’il en subi les contrecoups cette fois-ci psychologique », explique-t-il dans L’Equipe du Soir , relayé par Canal-Supporters.

« Évidemment que cela le touche. C’est un gamin de 24 ans »