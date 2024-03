Mercato : L’OM s’est déjà décidé pour un transfert à 10M€ ?

Axel Cornic

Totalement disparu de la circulation, Joaquin Correa ressemble de plus en plus à un gros flop pour l’Olympique de Marseille, qui va devoir décider son avenir. Car l’attaquant argentin n’est que prête et son option d’achat est fixée à 10M€ en cas de qualification en Ligue des Champions et à 13M€, dans le cas contraire.

Pablo Longoria nous habitué à des marchés des transferts très animés depuis son arrivée à l’OM. Mais ses coups n’ont pas toujours été gagnants et il existe un exemple dans l’équipe actuellement, avec Joaquin Correa.

Où est passé Joaquin Correa ?

Arrivé l’été dernier en prêt de l’Inter, l’attaquant de 29 ans ne joue plus à l’OM. Depuis la fin du mois de janvier il n’a disputé qu’une toute petite vingtaine de minutes toutes compétitions confondues et le changement d’entraineur n’a absolument rien changé à sa situation.

L’Inter a peur