Mercato : L’OM change ses plans, un club de Ligue 1 va se régaler ?

Arnaud De Kanel

L'OM n'avait pas de temps à perdre durant le mercato estival et a donc multiplié les pistes à chaque poste afin de ne pas être pris au dépourvu. Sur le côté gauche, Jota avait été suivi en raison de la lenteur des négociations avec Norwich pour Jonathan Rowe. Mais l'OM a finalement recruté l'Anglais, laissant le Portugais filer à Rennes. Et ce dernier pourrait faire les beaux jours de la formation bretonne.

En quête de rebond après une aventure chaotique en Arabie saoudite, Jota aurait pu être l'une des onze recrues estivales de l'OM. Finalement, le club phocéen s'est tourné vers le profil de Jonathan Rowe, ce qui a permis au Stade Rennais de recruter le Portugais de 25 ans. Si l'on en croit les déclarations de Julien Stéphan et de son ancien coéquipier au Celtic Christopher Jullien, Jota est bien parti pour régaler le Roazhon Park.

«Une subtilité sur le jeu largement au-dessus de la moyenne»

« Il a une subtilité sur le jeu largement au-dessus de la moyenne, une subtilité technique sur sa première touche, sur le jeu combiné, comme dans les vingt derniers mètres où il ne se trompe pas beaucoup. Et on a besoin de joueurs déstabilisants capables de créer dans les 25 derniers mètres par la passe ou le dribble, et de finir », confiait l'entraineur du Stade Rennais vendredi en conférence de presse. Interrogé par L'Equipe, Christopher Jullien a encensé son ancien partenaire.

«Il est super carré, a envie de réussir»

« S'il y a un mot pour le décrire, c'est sans hésitation généreux, dans tout, assure-t-il. Il fait les efforts, n'est surtout pas individualiste, n'utilise le dribble qu'en dernier recours. Il essaie de combiner beaucoup. Ange Postecoglou et lui, c'était l'amour fou parce que le coach demandait à favoriser les dédoublements, les une-deux. Et c'était totalement lui. C'est quelqu'un de gentil avec tout le monde. Personne ne disait un mot de travers sur lui au Celtic. Il est super carré, a envie de réussir. L'hygiène de vie, l'approche du métier... Il essaie de mettre tous les ingrédients de son côté pour être au top », a avoué l'ancien défenseur de Toulouse. L'OM pourrait donc le regretter...