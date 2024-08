Mercato : L’OM a bouclé un transfert prévu de longue date

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu, Ismaïla Sarr a quitté l'OM pour rejoindre Crystal Palace, avec qui il s’est engagé pour les cinq prochaines saisons. Cela faisait un moment que le club anglais voulait s’attacher les services de l’international sénégalais, comme l’a confié son président Steve Parish. L’entraîneur des Eagles, Oliver Glasner, s’est lui aussi réjoui de son arrivée.

« Crystal Palace est ravi d'annoncer l'arrivée d'Ismaïla Sarr, qui devient la troisième recrue du club lors du mercato d'été, après avoir signé un contrat de cinq ans. » Ce jeudi, l’OM et Crystal Palace ont officialisé le transfert d’Ismaïla Sarr (26 ans). Un an seulement après son arrivée en provenance de Watford, l’international sénégalais (64 sélections) quitte Marseille et retourne en Angleterre. Une opération dans laquelle l'OM devrait récupérer environ 15M€, pour un joueur recruté contre 13M€ l'été dernier.

« Nous admirons Ismaïla depuis un certain temps »

« Nous admirons Ismaïla depuis un certain temps et nous sommes ravis de pouvoir l'accueillir au sein du club. C'est un joueur qui a prouvé ses capacités à la fois dans le football anglais et sur la scène européenne et internationale, et je suis sûr qu'il sera un ajout précieux à l'équipe d'Oliver », a confié Steve Parish, président de Crystal Palace, dans le communiqué publié par le club anglais.

« Nous sommes heureux qu'Ismaïla ait décidé de rejoindre Crystal Palace »

L’entraîneur des Eagles, Oliver Glasner, a déclaré : « Nous sommes heureux qu'Ismaïla ait décidé de rejoindre Crystal Palace car il connaît la Premier League pour avoir joué à Watford, il connaît la vie en Angleterre et il a également joué de nombreux matches avec Marseille la saison dernière. Chaque année, dans chaque club où il est passé, il a montré qu'il pouvait marquer des buts. Il l'a également montré en équipe nationale du Sénégal, et nous sommes donc très heureux qu'il rejoigne notre groupe. »