Mercato : Le successeur de Neymar déniché au Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande difficulté depuis qu'il a rejoint Al-Hilal en 2023, Neymar galère à revenir en forme et la question d'un départ est dans toutes les têtes. Le Brésilien de 32 ans ne répond pas aux attentes placées en lui à son arrivée en Arabie saoudite et on pense déjà à trouver un remplaçant de taille. Le Real Madrid pourrait commencer à s'inquiéter car Al-Hilal a désigné Vinicius Jr comme une possibilité.

De retour d'une rupture du ligament croisé il y a quelques mois, Neymar n'a pas pu quitter l'infirmerie puisqu'il n'est pour le moment pas capable de jouer en compétition. Récemment, l'entraîneur Jorge Jesus a déclaré que le Brésilien n'avait plus le niveau pour continuer d'évoluer en Arabie saoudite dans ce club. Et Al-Hilal ne manque pas d'ambitions puisque c'est Vinicius Jr qui est pisté sérieusement.

Al-Hilal ne veut plus de Neymar

Recruté au PSG pour 90M€ en 2023, Neymar n'a pu jouer que 7 petits matches avec sa nouvelle équipe, bien trop peu même s'il a passé beaucoup de temps à l'infirmerie. L'ancien attaquant du FC Barcelone représente un petit gouffre financier pour Al-Hilal, qui a dépensé une fortune pour un joueur qui ne peut quasiment pas défendre ses chances.

Vinicius Jr dans le viseur d'Al-Hilal

Sous contrat avec Al-Hilal à la fin de la saison, Neymar pourrait bientôt quitter le club saoudien et un joueur fait de l'œil depuis un moment déjà. En effet Vinicius Jr s'est déjà vu proposer une énorme offre l'été dernier de la part de l'Arabie saoudite. Selon les informations de Marca, Al-Hilal est le club qui souhaite vraiment convaincre le Brésilien de 24 ans de signer. Il est actuellement sous contrat jusqu'en 2027.