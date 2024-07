Mercato : Le PSG sur le point de boucler un transfert surprise ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir recruté Matvey Safonov, le PSG toucherait au but pour Joao Neves. Mais Luis Campos ne compte pas s'arrêter là... A Paris, on cherche toujours à remplacer Kylian Mbappé dans le secteur offensif. Voilà que ce lundi, une piste inattendue a été annoncée. Le PSG penserait à... Jadon Sancho et cela serait visiblement très avancé avec l'Anglais de Manchester United.

La saison dernière, le PSG s'est arrêté aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont été stoppés par le Borussia Dortmund. Une double confrontation durant laquelle Jadon Sancho, alors prêté par Manchester United au BVB, avait fait mal au club de la capitale. De quoi donner des idées au PSG durant ce mercato ?

Accord imminent entre le PSG et Sancho ?

De retour à Manchester United après son prêt au Borussia Dortmund, Jadon Sancho pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. Et à en croire les informations de Footmercato, son avenir pourrait s'écrire au PSG. En effet, le club de la capitale aurait approché l'Anglais et les discussions seraient très avancées puisqu'un accord contractuel serait en passe d'être trouvé entre le PSG et Jadon Sancho. Dans la foulée, L'Equipe a également confirmé les discussions entre Paris et le joueur de 24 ans.

Quid de Manchester United ?

Reste maintenant à savoir ce que voudra faire Manchester United et à quel prix pourrait être disponible Jadon Sancho. Dernièrement, de l'autre côté de la Manche, il était question d'un prix de 50M€. Dernièrement, Erik ten Hag, entraîneur des Red Devils, confiait : « Nous avons bien parlé. Tout le monde peut se tromper. Nous sommes passés à autre chose. Ce club a besoin de bons joueurs et une chose est sûre : Jadon est un très bon joueur. C’est bon de retrouver Jadon ».