Mercato : Le PSG prépare un transfert XXL pour remplacer Kolo Muani

Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani espèrent obtenir une nouvelle chance au PSG après une saison en demi-teinte. Mais le club parisien pourrait être contraint de se séparer de l'un d'eux, afin de permettre l'arrivée de Victor Osimhen, dont la clause libératoire est estimée à 130M€. Des discussions ont débuté en coulisses avec le Napoli pour tenter de parvenir à une solution.

Randal Kolo Muani est lucide lorsqu’il s’agit de commenter sa première saison sous le maillot du PSG. «C’est une saison à vite oublier, malgré ça, j’ai fini la saison à 8 buts (9 officiellement, ndlr). On ne m’attendait pas à ce niveau-là. Ce n’est pas si décevant. C’est décevant par rapport à la saison que j’ai effectuée à Francfort » a déclaré l’ancien attaquant de Francfort durant l’Euro. Justement, le buteur français souhaite repartir du bon pied et convaincre enfin les supporters parisiens, qui attendent un retour sur investissement après les 95M€ dépensés l’été dernier. Encore faut-il que le PSG lui offre cette dernière chance.

Osimhen va renforcer l'attaque parisienne ?

Pour l’heure, ni lui, ni Gonçalo Ramos n’ont été prévenus d’un quelconque mouvement durant l’été. Les deux attaquants n’ont pas l’intention d’aller voir ailleurs, malgré leur faible temps de jeu la saison dernière. Mais selon les informations de L’Equipe, le PSG pourrait difficilement refuser de les libérer en cas d’une grosse offre. Un départ pourrait permettre à la formation parisienne de faire de la place pour une recrue de taille.

Un obstacle de taille dans ce dossier

Selon les informations de RMC, le PSG pourrait bien miser sur Victor Osimhen pour remplacer Kolo Muani ou Ramos. Comme l’ont indiqué de nombreux médias italiens, le club de la capitale a repris sa marche en avant dans ce dossier et négocie directement avec le Napoli du prix du transfert. L’équipe italienne se réfère au montant de la clause libératoire présente dans le contrat d’Osimhen, soit 130M€. Durant les dernières discussions, le PSG aurait tenté de faire baisser ce montant. « Si le PSG arrive avec une offre comprise entre 95 et 105M€, il pourrait boucler l’affaire même si le Napoli en espérait 130M€. Osimhen veut rester en Europe et jouer la Ligue des champions, mais le marché va ouvrir dans quelques jours en Arabie Saoudite. Une piste qui est toujours d’actualité » avait déclaré le journaliste Alfredo Pedulla. De quoi donner espoir à Luis Campos.