Mercato : Le PSG lâche 60M€, est-ce le bon choix ?

Actuellement avec l’équipe de France pour disputer les Jeux Olympiques, Désiré Doué est l’un des animateurs du marché des transferts. Sous contrat jusqu’en 2026, le talentueux milieu de terrain de Rennes se retrouve notamment au coeur d’une bataille entre le PSG et le Bayern Munich. Vivement décidé à recruter Doué, le club de la capitale aurait fait partir une offre de 60M€ pour convaincre le club breton. Le bon choix de la part du PSG ?

Si le PSG n’a pour le moment recruté qu’un seul nouveau joueur cet été en la personne de Matvey Safonov, les prochaines recrues du club de la capitale ne devraient pas tarder. En effet, Luis Campos toucherait notamment au but pour Joao Neves. L’arrivée du Portugais de Benfica ne serait plus qu’une question de jours. Dans le même temps, ça avancerait également pour le transfert de Désiré Doué. Partagé entre le PSG et le Bayern Munich, le joueur de 18 ans, aujourd’hui à Rennes, fait l’objet d’une énorme bataille à l’occasion de ce mercato estival.

Al-Khelaïfi intervient pour le transfert de Doué

Où jouera Désiré Doué lors de la saison qui arrive ? Le PSG et le Bayern Munich se tirent la bourre pour récupérer le talent de Rennes. Alors que chaque équipe se répond coup pour coup, à Paris, on est visiblement décidé à rafler la mise. A tel point que Nasser Al-Khelaïfi serait personnellement intervenu dans ce dossier Doué afin de faire pencher la balance en faveur du PSG. Il a notamment été révélé que le président parisien s’était réuni avec Désiré Doué en compagnie de sa famille et de Luis Campos. Suffisant pour devancer le Bayern Munich ?

Le PSG lâche 60M€

Si le PSG veut Désiré Doué, il va également falloir obtenir les faveurs de Rennes. En Bretagne, on se montre très gourmand pour le transfert du joueur qui dispute actuellement les Jeux Olympiques avec l’équipe de France. En effet, il était expliqué que les Bretons réclamaient au moins 60M€. Un montant sur lequel le PSG se serait visiblement aligné puisque selon les derniers échos, le club de la capitale aurait bien dégainé une proposition de 60M€, bonus compris. Mais payer un tel prix pour Désiré Doué en vaut-il la peine ?

Alors, le PSG fait-il le bon choix en proposant 60M€ ?