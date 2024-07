Mercato : Le PSG lâche 30M€ et finance deux gros transferts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG fait du recrutement d'un défenseur central une priorité. Dans cette optique, alors que la piste menant à Leny Yoro s'éloigne sérieusement, le club de la capitale s'intéresse à Dean Huijsen. Un transfert qui pourrait d'ailleurs rapidement se décanter puisque la Juventus compte sur cet argent pour financer deux transferts.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a identifié ses priorités pour le mercato. Parmi elles, le club de la capitale souhaite recruter un défenseur central axial droit. La priorité a longtemps été Leny Yoro, mais le jeune défenseur du LOSC semble plutôt se diriger vers le Real Madrid. Par conséquent, Dean Huijsen est désormais l'une des pistes les plus chaudes à Paris.

La Juve veut vendre Huijsen pour recruter Koopmeiners...

Et selon les informations de La Stampa, la Juventus ne devrait pas s'opposer à la vente de son jeune défenseur central. Et pour cause, la Vieille Dame espère boucler ce transfert pour environ 30M€ afin de financer la venue de Teun Koopmeiners. Mais ce n'est pas tout.

... et Jean-Clair Todibo !

En effet, Sport Mediaset ajoute que la Juventus prépare également le transfert de Jean-Clair Todibo qui pourrait également être financé par la vente Dean Huijsen au PSG. Le club de la capitale serait d'ailleurs disposé à offrir 30M€ pour le transfert de l'international espoirs espagnol. Autrement dit, le PSG pourrait bien faire avancer le mercato de la Juventus.