Mercato : Le PSG à l'origine de violentes attaques à l'étranger !

Axel Cornic

Le transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le Paris Saint-Germain suscite d’énormes réactions de l’autre côté des Alpes et pas seulement auprès des supporters du Napoli. La principale cible de toutes les critiques n’est autre que le président Aurelio De Laurentiis, coupable selon certains de n’avoir rien fait pour retenir la star géorgienne.

C’est un très gros coup que devrait signer le PSG en ce mercato de janvier, avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Star du Napoli et de la sélection géorgienne, l’ailier de 23 ans devrait débarquer dans le cadre d’un transfert entre 70 et 80M€ et devenir l’une des nouvelles armes offensives de Luis Enrique pour la deuxième partie de saison.

Les Napolitains pleurent déjà Kvaratskhelia

Si au PSG on se frotte les mains, du côté du Napoli la colère gronde suite au départ de l’un des cadres de l’équipe, en plein milieu de saison. Ainsi, l’ANSA a partagé des clichés d’affiches à l’effigie du joueur qui ont fleuri dans les poubelles des rues de Naples et tous les doigts sont tournés vers Aurelio De Laurentiis, qui après Victor Osimhen aurait une nouvelle fois tout gâché avec une autre star de l’équipe. Pour rappel, le Nigérian était l'un des chouchous des supporters... avant d'être poussé vers la sortie l'été dernier, avec un prêt de dernière minute à Galatasaray.

« De Laurentiis aurait réussi à faire en sorte qu’on déteste aussi Maradona »

C’est l’avis de Rosario Pastore, qui n’a pas mâché ses mots au moment de parler du transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG. « Félicitations à Aurelio De Laurentiis, il a perfectionné un autre de ses chefs-d'œuvre » a déclaré le journaliste de La Gazzetta dello Sport. « Je suis convaincu que s'il avait été là à la place de Corrado Ferlaino (président du Napoli de 1969 à 1993), il aurait réussi à faire en sorte qu’on déteste aussi Diego Armando Maradona ».